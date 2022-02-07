Рэпер Shokk: Хабиб никогда не был лучшим

Российский исполнитель Дмитрий Бамберг, более известный под псевдонимом Shokk, жёстко высказался о карьере бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



«Никогда он не был лучшим. Он не бился с Усманом, не бился с Адесаньей. Он бился с сытым Конором и всё ещё хайпит на этом бою. Он сегодня не попал бы даже в топ-10, и поэтому он быстро ушёл, чтобы сохранить свой ноль и корчить из себя легенду. Он будто выиграл миллион в казино и теперь изображает из себя топового бизнесмена», — написал Дмитрий Бамберг в комментариях в «инстаграме» MMA Russia.

Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.



Рэпер Shokk не так давно успешно провёл поединок с коллегой по цеху Жиганом в промоушене «Наше дело».