Чимаев — об Адесанье: я уничтожу его в первом раунде
Поделиться
Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на исход поединка между чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером на турнире UFC 271. Победу единогласным решением судей одержал Адесанья.
«Лёгкие деньги для меня, никакого реслинга. Я уничтожу его в первом раунде», — написал Чимаев на своей странице в «Твиттере».
Ранее на турнире в поединке предварительного карда встречались экс-чемпион лиги в тяжёлом весе, 43-летний Андрей Орловский из Беларуси и 29-летний представитель США Джаред Вандера. Поединок завершился победой белорусского бойца раздельным решением судей. После этого Орловский занял второе место по количеству побед в UFC. У него 22 победы.
Новость по темеОрловский вышел на второе место по количеству побед в UFC
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
09:14
-
09:03
-
08:59
-
08:20
-
07:51
-
06:27
-
03:07
-
02:53
-
02:34
-
00:49
- 12 февраля 2022
-
23:55
-
23:06
-
21:55
-
21:03
-
20:01
-
18:48
-
17:46
-
16:48
-
16:36
-
15:59
-
15:00
-
14:08
-
13:17
-
12:58
-
12:11
-
11:44
-
11:11
-
10:24
-
09:28
-
06:12
-
04:45
-
00:44
- 11 февраля 2022
-
23:14
-
22:57
-
21:39
Партнерский контент