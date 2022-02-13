Чимаев — об Адесанье: я уничтожу его в первом раунде

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на исход поединка между чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером на турнире UFC 271. Победу единогласным решением судей одержал Адесанья.

«Лёгкие деньги для меня, никакого реслинга. Я уничтожу его в первом раунде», — написал Чимаев на своей странице в «Твиттере».

Ранее на турнире в поединке предварительного карда встречались экс-чемпион лиги в тяжёлом весе, 43-летний Андрей Орловский из Беларуси и 29-летний представитель США Джаред Вандера. Поединок завершился победой белорусского бойца раздельным решением судей. После этого Орловский занял второе место по количеству побед в UFC. У него 22 победы.