Дана Уайт рассказал, кого считает победителем боя Адесанья — Уиттакер

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о главном поединке турнира UFC 271, в котором сошлись чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер.

«По-моему, это 3-2 по раундам в пользу Адесаньи. Я ожидал, что Роберт будет больше бить и чаще делать тейкдауны, чтобы заставлять Иззи (Адесанью. — Прим. «Чемпионата») работать. Но в итоге он в основном боролся. В этот раз он был агрессивнее. И он определённо прибавил в физической и ментальной подготовке по сравнению с первым боем. Заметно, что Уиттакер провёл отличный кэмп, где он устранил многие недочёты», — сказал Уайт на пресс-конференции.



Напомним, Адесанья одержал победу единогласным решением судей. Для него это четвёртая успешная защита титула подряд.