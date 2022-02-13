Дана Уайт рассказал, кого считает победителем боя Адесанья — Уиттакер
Поделиться
Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о главном поединке турнира UFC 271, в котором сошлись чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер.
«По-моему, это 3-2 по раундам в пользу Адесаньи. Я ожидал, что Роберт будет больше бить и чаще делать тейкдауны, чтобы заставлять Иззи (Адесанью. — Прим. «Чемпионата») работать. Но в итоге он в основном боролся. В этот раз он был агрессивнее. И он определённо прибавил в физической и ментальной подготовке по сравнению с первым боем. Заметно, что Уиттакер провёл отличный кэмп, где он устранил многие недочёты», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, Адесанья одержал победу единогласным решением судей. Для него это четвёртая успешная защита титула подряд.
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
10:31
-
10:05
-
09:49
-
09:28
-
09:14
-
09:03
-
08:59
-
08:20
-
07:51
-
06:27
-
03:07
-
02:53
-
02:34
-
00:49
- 12 февраля 2022
-
23:55
-
23:06
-
21:55
-
21:03
-
20:01
-
18:48
-
17:46
-
16:48
-
16:36
-
15:59
-
15:00
-
14:08
-
13:17
-
12:58
-
12:11
-
11:44
-
11:11
-
10:24
-
09:28
-
06:12
-
04:45
Партнерский контент