Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт рассказал, кого считает победителем боя Адесанья — Уиттакер

Дана Уайт рассказал, кого считает победителем боя Адесанья — Уиттакер
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о главном поединке турнира UFC 271, в котором сошлись чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер.

«По-моему, это 3-2 по раундам в пользу Адесаньи. Я ожидал, что Роберт будет больше бить и чаще делать тейкдауны, чтобы заставлять Иззи (Адесанью. — Прим. «Чемпионата») работать. Но в итоге он в основном боролся. В этот раз он был агрессивнее. И он определённо прибавил в физической и ментальной подготовке по сравнению с первым боем. Заметно, что Уиттакер провёл отличный кэмп, где он устранил многие недочёты», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Адесанья одержал победу единогласным решением судей. Для него это четвёртая успешная защита титула подряд.

«Худшая защита титула». Судьи бессовестно подарили Адесанье спорную победу «Худшая защита титула». Судьи бессовестно подарили Адесанье спорную победу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022