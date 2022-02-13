Исраэль Адесанья: я главный пёс на этом районе. Хотите мой пояс? Заберите!

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал победу, которую он одержал в поединке с Робертом Уиттакером.

«Я отвлекал его, вытягивал его джеб, но он поработал над своим боксом. Я пытался разбить его ногу, потому что это работало, но когда он понял, что с ней проблемы, то начал действовать очень осторожно, защищался. Но я отдаю должное ему и его тренеру по боксу. Я главный пёс на этом районе, так что он не мог повалить меня. Хотите мой пояс? Заберите!» — сказал Адесанья после боя (запись доступна на странице UFC Russia в «Инстаграме»).

Ранее на турнире в поединке предварительного карда встречались экс-чемпион лиги в тяжёлом весе, 43-летний Андрей Орловский из Беларуси и 29-летний представитель США Джаред Вандера. Поединок завершился победой белорусского бойца раздельным решением судей. После этого Орловский занял второе место по количеству побед в UFC. У него 22 победы.