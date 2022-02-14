Макгрегор вновь жёстко высказался по поводу Фьюри, который поддерживает Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор высказался по поводу чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC, британского боксёра Тайсона Фьюри.

Ранее Конор раскритиковал Фьюри за то, что тот поддерживает бывшего бойца UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова. Тогда британец ответил ирландцу, сказав ему о том, что он «хулиган, который бьёт стариков и никому не нравится».

«О нет, я не нравлюсь людям, что я буду делать, ха-ха-ха-ха, идиот. Ты просто маленький лизоблюд. Вот и все.

Не забудь поцеловать Хабиба в задницу. Ты явно забыл это сделать», — написал Макгрегор в своём «твиттере», однако позже удалил пост.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время ирландец продолжает восстановление после того перелома.