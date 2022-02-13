«Хулиган, который бьёт стариков». Фьюри рассказал Макгрегору, чем они отличаются

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, британский боксёр Тайсон Фьюри обратился к 33-летнему ирландскому бойцу UFC Конору Макгрегору.

«Разница между мной и тобой в том, что я не попадаю в неприятности и нравлюсь людям, а ты просто хулиган, который бьёт стариков», — написал Фьюри в своём «твиттере».

Напомним, в 2019 году Макгрегор стал участником скандальной ситуации, когда в одном из пабов в Ирландии он ударил по лицу пожилого мужчину.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время ирландец продолжает восстановление после того перелома.