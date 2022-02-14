Уайлдер не уверен, что хочет продолжить карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер признался, что ещё не принял решение по поводу продолжения карьеры.
«Я подумываю выпить аяуаску. Это поможет мне принять решение о том, хочу ли я возвращаться в спорт. Как я уже говорил, бокс оставил у меня горький привкус. Политика и мошенничество, судьи. Есть ощущение, что я веду борьбу против промоутеров, судей и бойцов. В боксе очень много парней, которые жульничают. В результате я задумался о том, чтобы выпить аяуаска.
Хочу отправиться в это путешествие, потому что во многих племенах люди разрешают своим сыновьям сделать это. Они говорят, что таким образом их сыновья преодолеют страхи, и превращают их этим в мужчин. Вот почему я хочу этого. Это безумие, но наш мир отсталый», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
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