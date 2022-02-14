Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайлдер не уверен, что хочет продолжить карьеру

Уайлдер не уверен, что хочет продолжить карьеру
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер признался, что ещё не принял решение по поводу продолжения карьеры.

«Я подумываю выпить аяуаску. Это поможет мне принять решение о том, хочу ли я возвращаться в спорт. Как я уже говорил, бокс оставил у меня горький привкус. Политика и мошенничество, судьи. Есть ощущение, что я веду борьбу против промоутеров, судей и бойцов. В боксе очень много парней, которые жульничают. В результате я задумался о том, чтобы выпить аяуаска.

Хочу отправиться в это путешествие, потому что во многих племенах люди разрешают своим сыновьям сделать это. Они говорят, что таким образом их сыновья преодолеют страхи, и превращают их этим в мужчин. Вот почему я хочу этого. Это безумие, но наш мир отсталый», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022