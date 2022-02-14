Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теофимо Лопес и тренер Сауля Альвареса могут начать сотрудничество

Теофимо Лопес и тренер Сауля Альвареса могут начать сотрудничество
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес прокомментировал слухи о том, что Эдди Рейносо, тренер Сауля Альвареса, может начать работать с ним.

«Я допускаю, что Райан Гарсия сменил тренера из-за новостей о нас с Эдди Рейносо. Действительно ли он будет меня тренировать? Продолжение следует. Он прекрасный специалист. Мне нравится, как складываются наши взаимоотношения. Я несколько раз общался с Саулем Альваресом. Посмотрим, что получится. Дайте нам немного времени. Отец всегда останется моим главным тренером, номером один для меня. Я всегда буду добиваться успеха ради него», — приводит слова Лопеса BoxingNews24.

Последний бой Лопес провёл с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом. Поединок завершился победой Джорджа раздельным решением судей. В результате Теофимо лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем на 14 августа из-за того, что Лопес заразился коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести бой в эту дату также оказалось невозможно. Тогда поединок был перенесён на 4 октября, а затем и на 28 ноября.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022