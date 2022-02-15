Костя Цзю провёл тренировку с Магомедом Исмаиловым. Видео

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю разместил новый пост в своём «инстаграме», показав, как провёл тренировку с известным бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым.



«Тренировка с Магомедом Исмаиловым перед его предстоящим боем с Оланреваджу Дуродолой. Соперник очень опасный — терпеливый, жёсткий, бьющий. Надеюсь, Мага сможет выполнить план боя, который тренерский лагерь подготовил для него. Конечно, за одну тренировку невозможно подготовить спортсмена, но, надеюсь, некоторые фишечки помогут ему. Болеем за наших», — подписал видео Цзю.

Костя Цзю провёл тренировку с Магомедом Исмаиловым:

Напомним, поединок Исмаилова с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой состоится 25 февраля и пройдёт по правилам бокса.