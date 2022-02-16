Владимир Токов встретится с Даниэле Скатицци на турнире Bellator 275
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Токов проведёт следующий поединок в Bellator 25 февраля 2022 года на турнире Bellator 275, сообщает пресс-служба лиги. Соперником Токова станет итальянский спортсмен Даниэле Скатицци.
На счету 24-летнего Токова семь поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал шесть побед. В последний раз Токов выходил в клетку в августе 2020 года, проиграв раздельным решением судей Кристоферу Гонсалесу на турнире Bellator 244.
Владимир должен был выступить на турнире Bellator 269 в Москве, однако бой был отменён из-за болезни соперника — Аймарда Гуи.
Скатицци в смешанных единоборствах провёл 16 поединков, в которых одержал 11 побед и потерпел пять поражений.
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