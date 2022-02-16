Кирилл Сидельников встретится с Гокханом Сарикамом на турнире Bellator 275

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников выступит на турнире Bellator 275, сообщает Okko MMA. Соперником Сидельникова станет турецкий боец Гокхан Сарикам. Турнир состоится 25 февраля 2022 года в Дублине (Ирландия).
Свой последний поединок Сидельников провёл на турнире Bellator 269 в Москве. Сидельников одержал победу над шотландским бойцом Рэбом Трусдэйлом нокаутом уже в первом раунде.
Всего на счету Кирилла Сидельникова 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел шесть поражений.
Гокхан Сарикам дебютировал в Bellator в октябре 2019 года с поражения в поединке со Стивом Моури. После этого турок одержал две победы — над Джоффи Хаултоном и Чарли Милнером. Всего на его счету семь боём в ММА, в которых он одержал шесть побед и один бой проиграл.
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