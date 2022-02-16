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Кирилл Сидельников встретится с Гокханом Сарикамом на турнире Bellator 275

Кирилл Сидельников встретится с Гокханом Сарикамом на турнире Bellator 275
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников выступит на турнире Bellator 275, сообщает Okko MMA. Соперником Сидельникова станет турецкий боец Гокхан Сарикам. Турнир состоится 25 февраля 2022 года в Дублине (Ирландия).

Свой последний поединок Сидельников провёл на турнире Bellator 269 в Москве. Сидельников одержал победу над шотландским бойцом Рэбом Трусдэйлом нокаутом уже в первом раунде.

Всего на счету Кирилла Сидельникова 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел шесть поражений.

Гокхан Сарикам дебютировал в Bellator в октябре 2019 года с поражения в поединке со Стивом Моури. После этого турок одержал две победы — над Джоффи Хаултоном и Чарли Милнером. Всего на его счету семь боём в ММА, в которых он одержал шесть побед и один бой проиграл.

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