Заур Абдуллаев и Хорхе Линарес встретились лицом к лицу перед отборочным боем

Обладатель титула серебряного чемпиона WBC Заур Абдуллаев (14-1-0, 8 КО) и экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Хорхе Линарес (47-6-0, 29 КО) встретились лицом к лицу перед отборочным поединком. В субботу боксёры определят обязательного претендента на титул чемпиона мира WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).



«Хорхе Линарес — это легенда бокса. Я сам за ним следил, мне нравится его стиль боя. Я помню его бой с Ломаченко, да и вообще все его бои смотрел. Но на меня это не давит, напротив — мотивирует. Я считаю, что у каждого своё время, и сейчас — моё время. Я уверен в себе», — сказал Заур Абдуллаев.

Напомним, бой пройдёт в эту субботу в Екатеринбурге и станет главным событием турнира RCC Boxing Promotions. Трансляция поединка будет на телеканалах ESPN и «Матч ТВ», при этом стоимость билетов на бой доходит до 15 000 рублей.