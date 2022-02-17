Гегард Мусаси рассказал, что готов дать реванш Александру Шлеменко

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси рассказал о том, что он готов дать россиянину Александру Шлеменко реванш за поражение в 2017 году.

«Александр — крутой соперник. Он всегда выходит драться, но я считаю, что в том бою я явно выиграл первый и второй раунды, так что для меня результат поединка не вызывает никаких сомнений.

Если Bellator захочет, мы можем снова подраться. Я с удовольствием дам ему реванш и покажу разницу. Будет тот же результат, но совсем другой бой», — сказал Мусаси в «инстаграме» Игоря Лазорина.

36-летний Мусаси в августе 2020 года защищал титул в бою с Джоном Солтером – действующий чемпион одержал победу в третьем раунде, оформив технический нокаут. Следующий бой он проведёт в феврале 2021 года против Остина Вандерфорда.