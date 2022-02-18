Заур Абдуллаев перевесил Хорхе Линареса перед отборочным боем WBC

Завтра, 19 февраля, в Екатеринбурге состоятся сразу два отборочных поединка. Российские спортсмены Заур Абдуллаев и Марк Урванов будут боксировать за звания обязательных претендентов по версиям WBC и WBA. Турнир от RCC Boxing Promotions будут транслировать на телеканалах ESPN и «Матч Боец», повторы можно будет увидеть на «Матч ТВ» и YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.
Главным событием вечера станет бой между Зауром Абдуллаевым и экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Хорхе Линаресом. На кону будет стоять в том числе и пояс WBC Silver, которым владеет российский боксёр.
В со-главном поединке Марк Урванов и Анхель Родригес встретятся по линии WBA (до 59 кг). Этот бой пытались организовать больше года, но он постоянно откладывался из-за пандемии и травм.
Ещё один бой, на который стоит обратить внимание, это противостояние между Зоравором Петросяном и Иваном Козловским. Российскому боксёру предстоит защита титула чемпиона Азии по версии WBC. Козловский представляет компанию Gazfight, которую создал известный музыкант Василий Вакуленко.
Сегодня боксёры прошли официальные церемонии взвешивания и face-to-face. Линарес подошел к бою с большим запасом и показал на весах 60,8 кг — на 400 грамм меньше своего соперника. Разница между Урвановым и Родригесом не такая большая: российский боксёр перевесил соперника на 80 грамм.
Остальные спортсмены уложились в лимиты весовых категорий, и предстоящему турниру ничего не угрожает.
Первая пара 6 х 3 мин., свыше 90,7 кг:
105,7 кг | Александр Дорофеев (4-0, 2 КО), Югорск, Россия
93,6 кг | Юрий Быховцев (10-23-3, 5 КО), Гомель, Белоруссия
Вторая пара 8 х 3 мин., до 72,6 кг:
73,3 кг | Николай Веселов (11-0-2, 5 КО), Солигорск, Белоруссия
72,55 кг | Евгений Терентьев (17-4, 8 КО), Санкт-Петербург, Россия
Третья пара 8 х 3 мин., до 72,6 кг:
72,4 кг | Вадим Туков (5-0, 2 КО), Ростов-на-Дону, Россия
72,0 кг | Джоэл Хулио (39-9, 33 КО), Монтерия, Колумбия
Четвёртая пара 8 х 3 мин., до 61,2 кг:
62,45 кг | Вильдан Минасов (6-1, 3 КО), Миасс, Россия
62,35 кг | Эржан Тургумбеков (9-2-1, 2 КО), Екатеринбург, Россия
Пятая пара 8 х 3 мин., свыше 90,7 кг:
102,6 кг | Георгий Юновидов (3-0, 2 КО), Ростов-на-Дону, Россия
132,0 кг | Леандро Даниэль Робутти (8-5, 5 КО), Буэнос-Айрес, Аргентина
Шестая пара 8 х 3 мин., до 79,4 кг:
80,85 кг | Георгий Кушиташвили (1-0, 1 КО), Балашиха, Россия
79,85 кг | Олареваджу Сегун (9-1, 8 КО), Лагос, Нигерия
Седьмая пара 10 х 3 мин., до 63,5 кг. Бой за титул чемпиона WBC Asia:
63,25 кг | Иван Козловский (4-0, 2 КО), Новосибирск, Россия
63,45 кг | Зоравор Петросян (12-1, 5 КО), Киев, Украина
Восьмая пара 12 х 3 мин., до 59 кг. Отборочный бой WBA:
58,82 кг | Марк Урванов (20-2-1, 10 КО), Екатеринбург, Россия
58,74 кг | Анхель Родригес (19-1, 10 КО), Кумана, Венесуэла
Девятая пара 12 х 3 мин., до 61,2 кг. Отборочный бой WBC Eliminator и WBC Silver:
61,2 кг | Заур Абдуллаев (14-1, 8 КО), Екатеринбург, Россия
60,8 кг | Хорхе Линарес (47-6, 29 КО), Баринас, Венесуэла.
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