RCC запустит реалити-шоу для молодых бойцов с участием Шлеменко и Исмаилова

Лига смешанных единоборств RCC запускает отборочный турнир для молодых бойцов из России и стран СНГ — RCC Fight Show. Это реалити-шоу, на кону которого будут стоять семь долгосрочных контрактов с организацией.



Спортсмены будут разбиты на два лагеря, подготовку которых возьмут на себя топовые средневесы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов.

В настоящее время на сайте rccmma.com идёт сбор заявок от желающих, после чего менеджмент лиги выберет от 20 до 35 претендентов, которые будут разбиты на семь весовых категорий.



Первая квалификация состоится уже в марте, а основной этап съёмок пройдёт в апреле. Финал реалити-шоу запланирован за неделю до боя между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.