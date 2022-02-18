Костя Цзю отреагировал на возможность проведения боя с Макгрегором

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю высказался о потенциальной возможности провести бой с с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором. О таком варианте в ходе пресс-конференции говорил промоутер Владимир Хрюнов. Цзю также в это время присутствовал на конференции.
«У вас денег не хватит. Также вам придётся договориться поговорить с моей мамой. Потом с папой и с женой», — приводит слова Константина «Известия».
Константин Цзю — трёхкратный чемпион СССР (1989-1991), двукратный чемпион Европы (1989, 1991), чемпион мира (1991), абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) cреди профессионалов.
Макгрегор в настоящее время восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264, когда проиграл американцу Дастину Порье.
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