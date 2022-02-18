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«Что делает Костя Цзю?» Макгрегор выразил заинтересованность в проведении боя в Москве

«Что делает Костя Цзю?» Макгрегор выразил заинтересованность в проведении боя в Москве
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор выразил интерес к возможности провести бой в Москве. Об этом рассказал промоутер Владимир Хрюнов в ходе пресс-конференции турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Мы обсуждаем возможность визита Конора Макгрегора в Москву. Когда обсуждали, приедет он или нет, он вдруг спросил: а что делает Костя Цзю?» — приводит слова Хрюнова «Известия».

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

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