Результаты взвешивания Bellator 274: Корешков оказался тяжелее Берхамова

В ночь с 20 на 21 февраля в Анкасвилле (США) пройдёт турнир Bellator 274, главным событием которого станет поединок между Нейманом Грейси и Логаном Сторли. В соглавном событии встретятся россиянин Андрей Корешков и Мухамед Берхамов.
В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой участники главного события показали одинаковый вес. Корешков, в свою очередь, оказался чуть тяжелее Берхамова.
Основной кард
Нейман Грейси (170,75 фунтов) — Логан Сторли (170,75)
Андрей Корешков (171) — Мухамед Берхамов (169,5)
Георгий Караханян (156) — Адам Пикколотти (155,5)
Дэвион Франклин (262,75) — Саид Совма (243).
Предварительный кард
Мандел Нэлло (155,4) — Ник Браун (155,2)
Крис Дисонелл (135,2) — Джейлон Бейтс (136)
Авив Гозали (155,8) — Бобби Кинг (156)
ДиАнна Беннетт (125,4) — Джастин Киш (125,6)
Бреннан Уорд (174,8) — Брэндон Белл (173,8)
Джордан Ньюман (185,6) — Коди Херберт (188,6)
Кори Сэмуэлс (155,4) — Джастин Монтальво (154,2)
Исайя Хокит (145,8) — Теодоре Макука (145,5)
Орландо Мендоса (170,6) — Джонатан Дилоренцо (169,8).
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