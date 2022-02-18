Результаты взвешивания Bellator 274: Корешков оказался тяжелее Берхамова

В ночь с 20 на 21 февраля в Анкасвилле (США) пройдёт турнир Bellator 274, главным событием которого станет поединок между Нейманом Грейси и Логаном Сторли. В соглавном событии встретятся россиянин Андрей Корешков и Мухамед Берхамов.



В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой участники главного события показали одинаковый вес. Корешков, в свою очередь, оказался чуть тяжелее Берхамова.



Основной кард



Нейман Грейси (170,75 фунтов) — Логан Сторли (170,75)

Андрей Корешков (171) — Мухамед Берхамов (169,5)

Георгий Караханян (156) — Адам Пикколотти (155,5)

Дэвион Франклин (262,75) — Саид Совма (243).



Предварительный кард



Мандел Нэлло (155,4) — Ник Браун (155,2)

Крис Дисонелл (135,2) — Джейлон Бейтс (136)

Авив Гозали (155,8) — Бобби Кинг (156)

ДиАнна Беннетт (125,4) — Джастин Киш (125,6)

Бреннан Уорд (174,8) — Брэндон Белл (173,8)

Джордан Ньюман (185,6) — Коди Херберт (188,6)

Кори Сэмуэлс (155,4) — Джастин Монтальво (154,2)

Исайя Хокит (145,8) — Теодоре Макука (145,5)

Орландо Мендоса (170,6) — Джонатан Дилоренцо (169,8).