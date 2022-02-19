Кард турнира Bellator 274 с соглавным боем Корешков — Ренкаунтри
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В ночь с 20 на 21 февраля в Анкасвилле (США) пройдёт турнир Bellator 274, главным событием которого станет поединок между Нейманом Грейси и Логаном Сторли. В соглавном событии встретятся россиянин Андрей Корешков и Ченси Ренкаунтри.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Нейман Грейси — Логан Сторли
Андрей Корешков — Ченси Ренкаунтри
Георгий Караханян — Адам Пикколотти
Дэвион Франклин — Саид Совма.
Предварительный кард
Мандел Нэлло — Ник Браун
Крис Дисонелл — Джейлон Бейтс
Авив Гозали — Бобби Кинг
ДиАнна Беннетт — Джастин Киш
Бреннан Уорд — Брэндон Белл
Джордан Ньюман — Коди Херберт
Кори Сэмуэлс — Джастин Монтальво
Исайя Хокит — Теодоре Макука
Орландо Мендоса — Джонатан Дилоренцо.
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