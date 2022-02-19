Кард турнира Bellator 274 с соглавным боем Корешков — Ренкаунтри

В ночь с 20 на 21 февраля в Анкасвилле (США) пройдёт турнир Bellator 274, главным событием которого станет поединок между Нейманом Грейси и Логаном Сторли. В соглавном событии встретятся россиянин Андрей Корешков и Ченси Ренкаунтри.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира.



Основной кард



Нейман Грейси — Логан Сторли

Андрей Корешков — Ченси Ренкаунтри

Георгий Караханян — Адам Пикколотти

Дэвион Франклин — Саид Совма.



Предварительный кард



Мандел Нэлло — Ник Браун

Крис Дисонелл — Джейлон Бейтс

Авив Гозали — Бобби Кинг

ДиАнна Беннетт — Джастин Киш

Бреннан Уорд — Брэндон Белл

Джордан Ньюман — Коди Херберт

Кори Сэмуэлс — Джастин Монтальво

Исайя Хокит — Теодоре Макука

Орландо Мендоса — Джонатан Дилоренцо.