Абдуллаев нокаутировал Линареса и стал официальным претендентом на пояс чемпиона мира

Российский боксёр Заур Абдуллаев нокаутировал бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Хорхе Линареса и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC. Кроме того, Абдуллаев успешно провёл защиту титула чемпиона по версии WBC Silver.

Бой был завершён досрочно в последнем, 12-м раунде. В заключительной трёхминутке Абдуллаеву удалось дважды уложить на настил своего оппонента, а с третьей попытки оформить досрочную победу.

Фото: RCC Boxing

Для Заура Абдуллаева эта победа стала 15-й в 16 поединках в карьере и девятой досрочной. Хорхе Линарес потерпел седьмое поражение в профессиональном боксе. Для венесуэльского боксёра этот поединок стал 54-м в карьере. На его счету теперь 47 побед и семь поражений.