Абдуллаев нокаутировал Линареса и стал официальным претендентом на пояс чемпиона мира
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Российский боксёр Заур Абдуллаев нокаутировал бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Хорхе Линареса и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC. Кроме того, Абдуллаев успешно провёл защиту титула чемпиона по версии WBC Silver.
Бой был завершён досрочно в последнем, 12-м раунде. В заключительной трёхминутке Абдуллаеву удалось дважды уложить на настил своего оппонента, а с третьей попытки оформить досрочную победу.
Фото: RCC Boxing
Для Заура Абдуллаева эта победа стала 15-й в 16 поединках в карьере и девятой досрочной. Хорхе Линарес потерпел седьмое поражение в профессиональном боксе. Для венесуэльского боксёра этот поединок стал 54-м в карьере. На его счету теперь 47 побед и семь поражений.
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