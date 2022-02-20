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Хабиб, Дана Уайт и Джаред Лето встретились на турнире UFC

Хабиб, Дана Уайт и Джаред Лето встретились на турнире UFC
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В ночь с 20 на 21 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 48. На турнире присутствуют бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, глава лиги Дана Уайт и музыкант Джаред Лето.

Их совместное фото можно посмотреть в «Инстаграме» UFC.

Главным событием турнира станет противостояние между представителем Бразилии Джонни Уокером и американским спортсменом Джамалом Хиллом.

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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