Соннен: у Грина день рождения? Не понимаю, почему бой с Махачевым в промежуточном весе

Бывший боец UFC Чейл Соннен признался, что не понимает, почему поединок россиянина Ислама Махачева и Бобби Грина пройдёт в промежуточном весе.
«Когда я внимательнее изучил этот поединок, я заметил одну важную вещь. Бой пройдёт в промежуточном весе. Не знаю, что это значит. Они будут драться в весе, который на пять фунтов выше верхнего предела лёгкого дивизиона. Это глупо. Нам придётся поверить, что о бое в промежуточном весе попросил сам Грин. Мы знаем, что Бобби может сделать вес, потому что 13 дней назад он его сделал. Почему Бобби попросил об этом? У него впереди день рождения и он не хотел ограничивать себя? Вы хотели сделать всё возможное, чтобы имитировать и воспроизвести титульный бой, если вы идёте в бой, по итогам которого вы должны стать претендентом номер один.
У него есть ещё 13 дней, чтобы уложиться в вес. Не думаю, что Ислам попросил провести этот бой в промежуточном весе из-за смены соперника. Ислам всё равно готовился гонять», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.
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