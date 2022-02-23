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Хавьер Мендес: если не победить Махачева нокаутом, то его и вовсе не победить

Хавьер Мендес: если не победить Махачева нокаутом, то его и вовсе не победить
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Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с американцем Бобби Грином.

«Бобби Грин — невероятный парень. Мне нравится, как он действует. Он отличный боец. Здорово, что у него появилась такая возможность. Теперь он может доказать, что, быть может, он заслуживает получить титульный бой.

Конечно, во время поединка всякое может случиться, но, как я и раньше говорил, если не победить Ислама нокаутом, то его и вовсе не победить. По-другому никак», — сказал Мендес в интервью на канале Submission Radio в YouTube.

Бой Махачева и Грина состоится в ночь с 25 на 26 февраля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада). Изначально Махачев должен был сразиться с ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем, однако тот был вынужден сняться из-за травмы лодыжки.

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