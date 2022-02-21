UFC Вегас 49: Махачеву спасли потерянный бой. Но отсрочили поединок за титул? LIVE!

В ночь на 27 февраля 2022 года на арене UFC APEX (Лас-Вегас, штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 202. В главном событии встретятся четвёртый номер рейтинга в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев (21-1-0) и американец Бобби Грин (29-12-1). Поединок пройдёт в промежуточной весовой категории. Изначальный соперник Ислама Бенеил Дариуш получил тяжёлую травму ноги и снялся с турнира.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг ивента, основной кард которого представлен ещё одним легковесом из России Арманом Царукяном, а также дебютантом UFC средневесом из Еревана Арменом Петросяном.
Тренер Махачева Хабиб Нурмагомедов уверен, что UFC даст сразу после боя с Бобби Грином в промежуточной весовой категории в трёхраундовом формате (официальной информации нет, но вряд ли ли американец решится на пятираундовое испытание) титульник. Не логичнее было бы дождаться восстановления Дариуша? Аслам, безусловно, не виноват в том, что бои с топами ливизиона срывались, но… В такой мясорубке выйти на чемпиона, не бившись ни с кем из топ-5, было бы странно.
Реакция на отмену боя Махачев – Дариуш
28-летний итальянский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе промоушена UFC Марвин Веттори, отреагировал на травму Бенеила Дариуша.
«Для всех, кто несёт чушь — у Бенеила серьёзная травма ноги, он ничего не хотел больше, чем этот бой. 20 поединков в UFC, он дрался практически со всеми, является одним из самых активных бойцов. Мойте рот всякий раз, когда говорите о нём», — написал Марвин Веттори в своём «твиттере».
Результат боя Ислам Махачев – Бобби Грин
Исход поединка станет известен по истечение трёх раундов, в результате судейского решения. Арбитры могут присудить победу одному из бойцов, а также зафиксировать ничейный результат. Возможно также и досрочное окончание боя по причинам: нокаут одного из соперников, технический нокаут, сдача (отказ от продолжения одним из бойцов) в результате сабмишена (болевого приёма), остановка боя судьёй или доктором.
Махачев – об отмене боя с Дариушем
После объявления об отмене боя с Бенеилом, Ислам выложил новый пост в «Инстаграме».
«Другой соперник, цель та же. Также я хочу пожелать Бенеилу скорейшего выздоровления и удачи. Я искренне верю, что мы встретимся в будущем», — написал Махачев.
Где смотреть онлайн трансляцию боя Ислам Махачев – Бобби Грин?
Бой Махачев – Грин, а также турнир UFC Fight Night 202 целиком можно посмотреть в приложении UFC Fight Pass. Основной кард, а также сам поединок Ислама и Бобби будет доступен на телеканале Матч ТВ.
Грин принял бой с Махачевым на коротком уведомлении
Бобби дрался в последний раз 13 февраля, то есть, американский боец выразил готовность выйти в октагон через две недели после того, как прошёл полный трёхраундовый поединок, в котором решением судей добился победы. В этом также заключается причина, почему схватка будет проходить в промежуточной весовой категории.
Во сколько начнётся бой Махачев – Грин
Турнир UFC Вегас 49 начнётся в 00:00 по московскому времени. Старт основного карда запланирован на 03:00 мск. Поединок Ислама Махачева и Бобби Грина начнётся не ранее 05:30.
Хабиб: после боя с Грином Махачев подерётся за титул
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что россиянин Ислам Махачев получит титульный бой после поединка с Бобби Грином.
«Дариуш после травмы должен будет провести ещё один бой. А Махачев после Грина дай бог подерётся за титул с победителем поединка Гэтжи — Оливейра. Дай бог в конце года он подерётся за титул», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире своего «инстаграма».
Полный кард турнира UFC Вегас 49
Основной кард
- Промежуточный вес: Ислам Махачев – (21-1) — Бобби Грин (29-12-1);
- Средний вес: Миша Циркунов (15-7) — Веллингтон Турман (17-5);
- Женский наилегчайший вес: Джи Йон Ким (9-4-2) — Присцила Качоэйра (10-4);
- Лёгкий вес: Арман Царукян (17-2) — Йоэль Альварез (19-2 | 3 КО/ТКО, 16 SUB);
- Средний вес: Армен Петросян (6-1) — Грегори Родригес (11-3).
Прелимы
- Лёгкий вес: Жу Ронг (18-4) — Игнасио Бахамондес (12-4);
- Женский легчайший вес: Жозиане Нунес (8-2) — Рамона Паскуал (6-2);
- Лёгкий вес: Терренс МакКинни (11-3) — Фарес Зиам (12-3);
- Женский минимальный вес: Джин Ю Фрей (11-6) — Ханна Голди (6-2);
- Легчайший вес: Алехандро Перез (22-8-1) — Джонатан Мартинез (14-4);
- Полусредний вес: Рамиз Брахимай (9-4) — Мичел Гиллмор (6-4);
- Наилегчайший вес: Виктор Альтамирано (10-1) — Карлос Хернандез (7-1).
Бой Бенеил Дариуш – Ислам Махачев был отменён, причина
Изначально турнир должен был возглавить поединок третьего номера рейтинга лёгкого дивизиона Дариуша и Махачева, расположившегося на четвёртой строчке. Но американец в процессе подготовки получил тяжёлую травму ноги.
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