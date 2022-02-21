UFC Вегас 49: Махачеву спасли потерянный бой. Но отсрочили поединок за титул? LIVE!

Не ошибся ли Хабиб с прогнозом? Неужели Исламу дадут чемпионский шанс после схватки с Грином? Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 27 февраля 2022 года на арене UFC APEX (Лас-Вегас, штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 202. В главном событии встретятся четвёртый номер рейтинга в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев (21-1-0) и американец Бобби Грин (29-12-1). Поединок пройдёт в промежуточной весовой категории. Изначальный соперник Ислама Бенеил Дариуш получил тяжёлую травму ноги и снялся с турнира.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг ивента, основной кард которого представлен ещё одним легковесом из России Арманом Царукяном, а также дебютантом UFC средневесом из Еревана Арменом Петросяном.