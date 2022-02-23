Джонс: моя невеста окончательно заявила, что не вернётся ко мне. Чувствую себя дерьмово

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс опубликовал эмоциональный пост в своём твиттере, в котором рассказал об окончательном расставании со своей девушкой.

«Моя невеста бросила меня около двух месяцев назад, сегодня она окончательно заявила, что не вернётся. Если вы ненавидите Джона Джонса, можете поднять за меня тост, я чувствую себя дерьмово», — написал Джонс в своём «твиттере».

Напомним, Джонса арестовали в сентябре по подозрению в домашнем насилии. Спортсмену были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля. В середине декабря стало известно, что Джон заключил сделку о признании вины с прокуратурой штата Невада.

Ранее появились некоторые подробности того, как вёл себя Джон Джонс в момент своего задержания.