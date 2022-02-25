Александр Емельяненко показал, как тренировался с братом Фёдором

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав серию архивных фотографий, сделанных во время тренировки со своим братом Фёдором.



«Тренировка!» — подписал фотографии Александр.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для Емельяненко то поражение стало девятым за время карьеры. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.