Александр Емельяненко показал, как тренировался с братом Фёдором
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав серию архивных фотографий, сделанных во время тренировки со своим братом Фёдором.
«Тренировка!» — подписал фотографии Александр.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для Емельяненко то поражение стало девятым за время карьеры. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.
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