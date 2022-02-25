Результаты взвешивания UFC Вегас 48: Махачев оказался тяжелее Грина

В ночь с 27 на 28 февраля в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 49, главным событием которого станет бой между россиянином Исламом Махачевым и американцем Бобби Грином.
В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Махачев оказался тяжелее Грина. Бой пройдёт в промежуточном весе до 160 фунтов.
UFC Вегас 49. Результаты взвешивания
Основной кард
Ислам Махачев (160) — Бобби Грин (158)
Миша Циркунов (185,5) — Веллингтон Турман (185)
Джи Йон Ким — Присцила Качоэйра (125)
Арман Царукян (156) — Йоэль Альварес (156)
Армен Петросян (186) — Грегори Родригес (186).
Предварительный кард
Жу Ронг (160) — Игнасио Бахамондес (154,5)
Жозиана Нунес (145,5) — Рамона Паскуал
Терренс МакКинни (156) — Фарес Зиам (155)
Алехандро Перез — Джонатан Мартинез (144)
Рамис Брахимай — Мичел Гиллмор
Виктор Альтамирано (123) — Карлос Эрнандес (125).
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