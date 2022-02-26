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Магомедшарипов победил Санчеса на Bellator 275. Это седьмая победа россиянина подряд

Магомедшарипов победил Санчеса на Bellator 275. Это седьмая победа россиянина подряд
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В ночь на 26 февраля в ирландском Дублине на арене «3Arena» проходит турнир Bellator 275. В рамках основного карда россиянин Хасан Магомедшарипов встретился с представителем Испании Хосе Санчесом.

Бой продлился все три раунда и закончился победой россиянина единогласным решением судей. Для Магомедшарипова это стала седьмая победа подряд в смешанных единоборствам. Отметим, он не допустил ни одного поражения.

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В главном поединке турнира чемпион лиги в среднем весе Гегард Мусаси будет защищать свой титул в поединке с Остином Вандерфордом.

Ранее на турнире российский боец смешанных единоборств Владимир Токов одержал победу в поединке с итальянским спортсменом Даниэле Скатицци. Ещё один россиянин Кирилл Сидельников победил представителя Турции Гёкхана Сарычама.

Bellator 2022. Bellator 275, Дублин, Ирландия
Хасан Магомедшарипов (W) - Хосе Санчес
26 февраля 2022, суббота. 00:45 МСК
Хасан Магомедшарипов
Окончено
UD
Хосе Санчес
Bellator 275: Токов и Магомедшарипов-младшие победили легко, Сидельников — проиграл. LIVE! Bellator 275: Токов и Магомедшарипов-младшие победили легко, Сидельников — проиграл. LIVE!
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