Магомедшарипов победил Санчеса на Bellator 275. Это седьмая победа россиянина подряд

В ночь на 26 февраля в ирландском Дублине на арене «3Arena» проходит турнир Bellator 275. В рамках основного карда россиянин Хасан Магомедшарипов встретился с представителем Испании Хосе Санчесом.

Бой продлился все три раунда и закончился победой россиянина единогласным решением судей. Для Магомедшарипова это стала седьмая победа подряд в смешанных единоборствам. Отметим, он не допустил ни одного поражения.

Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.

В главном поединке турнира чемпион лиги в среднем весе Гегард Мусаси будет защищать свой титул в поединке с Остином Вандерфордом.

Ранее на турнире российский боец смешанных единоборств Владимир Токов одержал победу в поединке с итальянским спортсменом Даниэле Скатицци. Ещё один россиянин Кирилл Сидельников победил представителя Турции Гёкхана Сарычама.