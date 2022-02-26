Исмаилов — о победе над Дуродолой в боксёрском бою: люди могут говорить всё что угодно

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал победу, одержанную им в поединке с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.

«Люди могут говорить всё что угодно. А я лишь повторю слова легендарного спортсмена «невозможное возможно» и буду искренне радоваться своей честной победе. Я маленькая и двигающаяся мишень, которая бьёт в ответ. Если ты меня недооценил, это твоя проблема.



Перчатки были 16 унций, так как статус боя был «выставочный», подозреваю, что, если бы они были 10 унций, я вырубил бы своего оппонента. Рад тому, как всё прошло, и поздравляю всех, кто радуется со мной, мы это сделали», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».



Бой Исмаилова и Дуродолы проходил по правилам бокса и завершился в пользу Магомеда единогласным решением судей.