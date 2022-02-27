Махачев пошутил про возвращение Хабиба. Камару Усман отреагировал

Российский боец Ислам Махачев дал интервью каналу ESPN+ после боя с Бобби Грином, где в студии сидел Камару Усман. Усман спросил Ислама, каково тренироваться и спарринговать с Хабибом Нурмагомедовым после того, как тот ушёл из спорта.



«Сейчас я не спаррингуюсь с ним. Может быть, ты сможешь [поспарринговать с Хабибом], так как вы сейчас в одном весе. Возможно, он вернётся, но он не будет делать 155 фунтов (лёгкий вес. — Прим. «Чемпионата»), а точно пойдёт в 170 фунтов (полусредний вес. — Прим. «Чемпионата»)», — ответил Махачев.

Напомним, противостояние Махачева и Грина завершилось победой российского спортсмена в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении. Его Махачев потерпел ещё в 2015 году, когда в рамках турнира UFC 192 уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.