Махачев пошутил про возвращение Хабиба. Камару Усман отреагировал

Российский боец Ислам Махачев дал интервью каналу ESPN+ после боя с Бобби Грином, где в студии сидел Камару Усман. Усман спросил Ислама, каково тренироваться и спарринговать с Хабибом Нурмагомедовым после того, как тот ушёл из спорта.
«Сейчас я не спаррингуюсь с ним. Может быть, ты сможешь [поспарринговать с Хабибом], так как вы сейчас в одном весе. Возможно, он вернётся, но он не будет делать 155 фунтов (лёгкий вес. — Прим. «Чемпионата»), а точно пойдёт в 170 фунтов (полусредний вес. — Прим. «Чемпионата»)», — ответил Махачев.
Напомним, противостояние Махачева и Грина завершилось победой российского спортсмена в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении. Его Махачев потерпел ещё в 2015 году, когда в рамках турнира UFC 192 уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.
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