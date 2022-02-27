Хабиб рассказал, когда Махачев должен подраться за титул UFC

Экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что Ислам Махачев должен получить титульный бой уже в этом году.
«Я думаю, что Ислам должен биться за титул до конца этого года. Он проводит серию из 10 побед. Кто в UFC имеет лучшую серию на данный момент?
У Чарльза Оливейры 10 побед, а больше только у Камару Усмана. Ислама опережает только один боец, который является лучшим бойцом P4P, а все остальные 700 бойцов в ростере UFC позади него», — сказал Хабиб в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
Напомним, сегодня ночью Махачев победил Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении. Его Махачев потерпел ещё в 2015 году, когда в рамках турнира UFC 192 уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.
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