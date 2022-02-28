WBO, WBC, WBA и IBF не будут признавать поединки в России

Четыре ведущие боксёрские организации — Всемирная боксёрская организация (WBO), Международная боксёрская федерация (IBF), Всемирный боксёрский совет (WBC), Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) — не будут признавать и утверждать поединки на территории Российской Федерации, сообщает официальный сайт WBO.



Под заявлением подписались президенты всех четырёх организаций — Франсиско Валькарсель (WBO), Дэрил Пиплз (IBF), Маурисио Сулейман (WBC) и Жилберто Мендоса (WBA).



«Четыре организации в мире бокса объединяются, чтобы выразить свою позицию в отношении ситуации на Украине. Как мир требует прекращения огня, так и наши организации решили не признавать чемпионаты по боксу в России. Кроме того, мы не будем признавать и утверждать бои на территории России, пока не будет проведена дальнейшая оценка ситуации», — гласит сообщение организаций.