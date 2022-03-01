WBA исключит российских и белорусских боксёров из рейтингов

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) провела в этот понедельник заседание директората, на котором единогласно одобрила ряд действий.

«1. WBA исключит российских и белорусских боксёров из следующих рейтинговых списков. Эта мера является временной и будет пересматриваться месяц за месяцем. Действующие чемпионы мира или региона сохранят свой статус, и это также будет подлежать пересмотру соответствующим комитетом.



2. Мы подтверждаем несанкционирование мировых и/или региональных поединков в России.



3. Российским и белорусским официальным лицам также будет запрещено участвовать в поединках чемпиона мира и/или регионального чемпионата, согласно резолюции Исполнительного комитета WBA.



4. Российским бойцам не будет разрешено выходить на ринг со своим флагом, их гимн не будет исполняться, а страна не будет названа.



5. К промоутерам или командам российских боксёров, нарушающим это положение, могут быть применены санкции.



6. WBA оставляет за собой право исключать из своих рейтингов боксёров, выступающих за войну.



7. Все меры должны быть применены к Беларуси.



8. Все менеджеры, промоутеры, тренеры, связанные с Всемирной боксёрской ассоциацией, в меру своих возможностей будут искать механизмы посредничества для достижения мира.



9. WBA начнет кампанию за мир.



WBA в лице своего президента Гилберто Хесуса Мендосы и своего директората обязуется предпринять все необходимые действия для достижения мира.



Меры, о которых мы объявляем сегодня, носят временный характер и вступают в силу немедленно. Они могут быть усилены или приостановлены по мере развития ситуации»., — говорится в заявлении организации.