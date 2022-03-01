Рафаэль дос Аньос согласился на бой с Махачевым в промежуточном весе. Ислам ответил

Бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос дал согласие на бой с 30-летним россиянином Исламом Махачевым, который ранее бросил ему вызов.
«165! (74,8 кг. – Прим. «Чемпионата»). Промежуточный вес. Я в игре», — написал дос Аньос в своём «твиттере».
«Ты снова ищешь способ уйти от боя?» — ответил Махачев, который ранее предлагал провести бой в полусреднем весе.
На турнире UFC Вегас 49, который состоялся в минувшие выходные, Махачев победил американца Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.
Дос Аньос свой последний бой провёл в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей. Всего на счету Рафаэля дос Аньоса 43 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел 13 поражений. Свой ближайший поединок бразилец проведёт 6 марта с киргизским бойцом Рафаэлем Физиевым.
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