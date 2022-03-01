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Рафаэль дос Аньос согласился на бой с Махачевым в промежуточном весе. Ислам ответил

Рафаэль дос Аньос согласился на бой с Махачевым в промежуточном весе. Ислам ответил
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Бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос дал согласие на бой с 30-летним россиянином Исламом Махачевым, который ранее бросил ему вызов.

«165! (74,8 кг. – Прим. «Чемпионата»). Промежуточный вес. Я в игре», — написал дос Аньос в своём «твиттере».

«Ты снова ищешь способ уйти от боя?» — ответил Махачев, который ранее предлагал провести бой в полусреднем весе.

На турнире UFC Вегас 49, который состоялся в минувшие выходные, Махачев победил американца Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.

Дос Аньос свой последний бой провёл в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей. Всего на счету Рафаэля дос Аньоса 43 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел 13 поражений. Свой ближайший поединок бразилец проведёт 6 марта с киргизским бойцом Рафаэлем Физиевым.

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