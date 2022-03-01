«У нас есть незавершённое дело». Махачев предложил бой дос Аньосу в полусреднем весе UFC

30-летний российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе промоушена, в социальных сетях обратился к 37-летнему представителю Бразилии Рафаэлю дос Аньосу с предложением о поединке в полусреднем весе.
«170? (77,1 кг. – Прим. «Чемпионата»). Давай сделаем это. У нас есть незавершённое дело», — гласит пост Махачева в «Твиттере».
Ранее, 28 февраля, стало известно, что у дос Аньоса во второй раз перенесён бой с киргизским бойцом UFC Рафаэлем Физиевым, который заболел коронавирусом.
Дос Аньос свой последний бой провёл в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей. Всего на счету Рафаэля дос Аньоса 43 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел 13 поражений.
На прошедшем турнире UFC Вегас 49 Махачев победил американца Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.
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