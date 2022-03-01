«Старая школа!» Хамзат Чимаев показал своё юношеское фото

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав свою архивную фотографию.



«Старая школа!» — подписал фото Чимаев.

Фотографию можно посмотреть на странице Хамзата Чимаева в «Инстаграме».

Напомним, в последний раз Хамзат сражался на турнире по смешанным единоборствам UFC 267, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.



Следующим соперником Чимаева станет Гилберт Бёрнс, который провёл свой последний бой в июле прошлого года, одолев Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.