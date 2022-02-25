«Я не сбитый лётчик. Где Хабиб и где UFC?» Царукян не хочет драться в промоушене Орла

До UFC Fight Night 202 осталось меньше двух дней. В главном бою турнира сразится Ислам Махачев, но друг Хабиба будет не единственным нашим соотечественником. Горячо переживать предстоит и за Армана Царукяна — бойца с российским паспортом и армянскими корнями: ему предстоит схватка с опасным Йоэлем Альваресом. Мы поговорили с Царукяном про тренировки, вспомнили промоушен Хабиба, а также оценили шансы Махачева на чемпионский бой.

— Арман, как прошёл тренировочный лагерь, где готовились в этот раз?

— Занимались в России, тренировочный лагерь был прекрасен. Прошёл достаточно много сборов в Сочи, в Краснодаре, в горах. Нахожусь в хороших кондициях, заряжен на победу.



— Какой настрой перед боем с Йоэлем Альваресом?

— Нормальный. Сильных эмоций нет, потому что идёт весогонка, тяжёлые дни. Сами знаете, мы скидываем много килограммов, поэтому мысли только про весогонку. Про бой начинаем думать уже после взвешивания. Эмоции положительные, всё идёт по плану, всё чётко.



— Удалось ли вам посмотреть Олимпиаду, в частности свой любимый хоккей?

— К сожалению, нет. Когда шла Олимпиада, я как раз находился на тяжёлой подготовке, было не до этого. Посмотрел только финал хоккейного турнира. Эмоции грустноватые остались, я почему-то думал, что наши легко победят (сборная России проиграла команде Финляндии со счётом 1:2. — Прим. «Чемпионата»).



— Если не удалось посмотреть ОИ-2022, наверное, первый турнир промоушена Хабиба (Eagle FC. — Прим. «Чемпионата») в США тоже пропустили?

— Не смотрел, в это время я спал. Зато последний турнир Eagle FC в России я видел, мне удалось посмотреть три или четыре боя.

— Промоушен Хабиба активно набирает бойцов, не обращались ли организаторы к вам?

— Нет, ведь они знают, что у меня контракт с UFC. Где Хабиб, а где UFC? Я же не сбитый лётчик. Если бы я был таким бойцом, тогда, конечно, может быть. Но если ты попал на Олимпиаду, зачем тебе уровень, условно, «всероссийского турнира»? Пока что Eagle FC — не та лига, которую сравнивают с UFC. Деньги? Не думаю, что там заплатят столько денег, сколько мне сейчас платят в UFC.



— Самое громкое имя в UFC прямо сейчас — Хамзат Чимаев. Как относитесь к хайпу вокруг него?

— Положительно. Хамзат делает свою работу на все 100%. Не думаю, что он должен вызывать зависть: ведь все бойцы могут делать то же самое — пусть делают. Надо же ещё уметь разговаривать и выигрывать бои. Все, кто думает «почему Чимаев», пусть сами так же делают.

— У вас есть умение поднимать к себе интерес через хайп? Не хотели бы поработать над этим?

— Нет, такого сильного умения, как у Хамзата, у меня нет. Как-то специально работать не планирую. Просто делаю свою работу в октагоне.



— Как вы отреагировали на смену соперника Ислама Махачева (Бенеил Дариуш снялся из-за травмы, его заменил Бобби Грин. — Прим. «Чемпионата»)?

— Было чуть обидно, хотелось посмотреть бой Махачева с Дариушем. Это был бы конкурентный бой. Сейчас у Ислама оппозиция уже не та. У Грина есть маленький шанс где-то зацепиться, но так — почти нет.

— Если Махачев пройдёт Грина, можно ли ему давать титульный бой?

— Я думаю, Махачеву не дадут чемпионский поединок после боя с Грином, ведь Бобби даже не входит в топ-15. Да, у Ислама длинная победная серия, но решать будет UFC. Махачев ведь никого из топ-5 не побеждал.



— Ваш идеальный соперник? С кем бы хотелось встретиться больше всего?

— Нет такого соперника. Любой боец из топ-10 лёгкого веса — уже идеальный оппонент для меня.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

— Если бы вас попросили заменить Джастина Гэтжи в чемпионском бою с Чарльзом Оливейрой, вы бы согласились? Считаете себя готовым к такому вызову?

— Если бы дали два месяца на подготовку — конечно, я бы принял этот бой. Считаю, что по уровню уже могу соперничать с Оливейрой.



— Вы говорили, что бойцы, жалующиеся на жадность UFC, занижают суммы своих контрактов. Но почему тогда идёт волна недовольства Даной Уайтом? Условия ухудшаются?

— Насколько я знаю, финансовые условия, наоборот, улучшаются. Просто бойцы хотят получать большие деньги. Они видят, что спортсмены из других видов — бокса, баскетбола или американского футбола — получают огромные деньги. А бойцы UFC, чья работа даже тяжелее, получают куда меньше. Поэтому идёт волна недовольства. Все хотят больших денег. Думаю, это давит на UFC, контракты скоро начнут увеличивать

— А вы довольны уровнем оплаты в UFC?

— Лично я доволен, да. Я как планировал, так и иду в этом плане.



— Помимо финансовых, к UFC есть вопросы и по судейским решениям. Вы смотрели бой Адесанья — Уиттакер?

— Да, видел. С решением судей согласен, Адесанья победил. Так титул не забирают, думаю, нужно выигрывать бой более явно. Поединок получился равным, а когда он равный, чемпион остаётся чемпионом.



— Вы смотрите много боёв, или вам хватает единоборств и без трансляций?

— Практически вообще не смотрю, не особо люблю это. Только если друзья дерутся. Поп-ММА тоже не смотрю. Это же цирк, нет?

— Может быть, и цирк, но тот же Александр Емельяненко обладает завидной популярностью, что вы об этом думаете?

— Ну, Саша интересный, у него есть история. Фамилия опять же.



— Представляете ли себя в сфере поп-ММА, может, в далёком будущем?

— В кулачных боях — точно нет. На голых кулаках, мне кажется, вообще драться очень опасно. Нормально отношусь к формату, но себя там не вижу. Не считаю кулачные бои прямо «спортом». Это как уличная драка, только на руках.



— Лучший боец в истории ММА?

— Наверное, Жорж Сен-Пьер. Симпатизирую ему как человеку. Он провёл очень много защит, умел драться как в стойке, так и в партере. Для меня это уникальный боец.



— Почему не стандартный ответ Фёдор Емельяненко или Хабиб Нурмагомедов?

— Просто они не добились тех результатов, которые были у Сен-Пьера. Мы же говорим о лучшем бойце в истории.