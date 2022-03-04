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Нейт Диаз раскритиковал Камару Усмана

Нейт Диаз раскритиковал Камару Усмана
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Американский боец Нейт Диаз раскритиковал в социальных сетях чемпиона UFC в полусреднем весе нигерийца Камару Усмана.

«Бой между Масвидалем и Ковингтоном лучше, чем любой из поединков убогого Усмана», — написал Диаз в своём «твиттере».

Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

В середине января 2022 года Уайт сообщил, что следующим соперником Усмана станет британский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс. Позднее Уайт высказался об идее организовать поединок Усмана с Яном Блаховичем. Всего на счету Камару 21 поединок в ММА, в которых он одержал 20 побед и потерпел одно поражение.

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