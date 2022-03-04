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«Теперь уже как враги». Масвидаль и Ковингтон провели дуэль взглядов. Видео

«Теперь уже как враги». Масвидаль и Ковингтон провели дуэль взглядов. Видео
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Известный боец смешанных единоборств, американец Колби Ковингтон провёл дуэль взглядов с соотечественником Хорхе Масвидалем. Соответствующей видеозаписью поделилась пресс-служба UFC, разместив её на официальной странице промоушена в «Инстаграме».

«Теперь уже как враги», — говорится в описании к видео.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице UFC в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

Масвидаль и Ковингтон раньше были хорошими друзьями, однако в какой-то момент отношения между ними испортились. Бой американцев состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 272, который состоится в ночь на 5 марта по московскому времени. Ранее стало известно, что Хорхе подписал новый контракт с UFC.

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