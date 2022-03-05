Усман рассказал, в каком случае Ковингтон откажется от продолжения боя с Масвидалем
Поделиться
Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о предстоящем бое с участием американских бойцов ММА Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона, который состоится в ночь на 6 марта мск на турнире UFC 272.
«В нашем первом бою, если вы вспомните его, после третьего раунда, когда я сломал Колби челюсть, он вернулся в свой угол и сказал об этом. Он хотел закончить бой. Да, он мог привести себя в порядок, но он уже не тот парень. Давайте будем честны, каждый имеет свою цену. Если Масвидаль нанесёт ему достаточный ущерб, я думаю, Колби может отказаться от продолжения схватки», — сказал Усман на пресс-конференции.
Вчера, 4 марта, состоялась процедура взвешивания участников спортивного шоу.
Комментарии
- 5 марта 2022
-
09:35
-
09:22
-
05:11
-
00:13
- 4 марта 2022
-
23:59
-
21:46
-
20:58
-
19:49
-
18:31
-
17:19
-
16:53
-
15:29
-
14:42
-
14:16
-
13:19
-
13:06
-
12:12
-
11:41
-
11:06
-
10:51
-
10:09
-
09:34
-
09:22
-
00:48
- 3 марта 2022
-
22:52
-
21:52
-
20:50
-
19:40
-
18:45
-
18:21
-
17:57
-
16:07
-
15:31
-
14:30
-
13:19
Партнерский контент