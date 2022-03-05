Усман рассказал, в каком случае Ковингтон откажется от продолжения боя с Масвидалем

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о предстоящем бое с участием американских бойцов ММА Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона, который состоится в ночь на 6 марта мск на турнире UFC 272.

«В нашем первом бою, если вы вспомните его, после третьего раунда, когда я сломал Колби челюсть, он вернулся в свой угол и сказал об этом. Он хотел закончить бой. Да, он мог привести себя в порядок, но он уже не тот парень. Давайте будем честны, каждый имеет свою цену. Если Масвидаль нанесёт ему достаточный ущерб, я думаю, Колби может отказаться от продолжения схватки», — сказал Усман на пресс-конференции.

Вчера, 4 марта, состоялась процедура взвешивания участников спортивного шоу.