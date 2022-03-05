Абдель-Азиз отреагировал на резкие слова Макгрегора в адрес Махачева

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал высказывание экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора, которое тот оставил в адрес российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева.



«Я поборю этого дерьмового Макчавича, не парьтесь. В любой день и ночь. Его удары кулаками, всё это просто жалко. Увидите, когда я вернусь — таким же, как раньше», — писал ранее Макгрегор.



«Ты употребляешь кокаин. Ислам Махачев проведёт сабмишен в бою с тобой уже в первом раунде. У тебя нет ни единого шанса», — написал Абдель-Азиз на своей странице в «Твиттере».



На счету Махачева 22 победы в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году. Конор в настоящее время не выступает, восстанавливаясь после перелома ноги.