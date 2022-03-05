Камару Усман рассказал, при каких условиях он готов подраться с Махачевым

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что готов провести бой с Исламом Махачевым, если россиянин станет чемпионом лиги в лёгком весе.
«Сначала Исламу Махачеву нужно завоевать пояс в лёгком весе. Сейчас Джастин Гэтжи — следующий претендент, и он не слабак, о чём мы все знаем. Но если Ислам станет чемпионом, когда я буду активен, то я всегда за интересные соревнования», — приводит слова Усмана BJPenn.
Напомним, последний бой Махачев провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.
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