Хабиб Нурмагомедов включён в Зал славы UFC

33-летний российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов включён в Зал славы промоушена. Об этом сообщается в «Инстаграме» UFC.
«Орёл приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба с тем, что он стал первым бойцом, пополнившим Зал славы UFC в 2022 году», — гласит комментарий пресс-службы UFC к публикации.
Это событие произошло на проходящем в эти минуты турнире UFC 272, на котором Умар Нурмагомедов в первом раунде победил Брайана Келлехера.
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
- 6 марта 2022
-
07:17
-
07:10
-
06:43
-
06:30
-
04:35
-
04:04
-
03:51
-
03:36
-
03:16
-
00:02
- 5 марта 2022
-
22:44
-
21:54
-
21:06
-
19:33
-
18:40
-
17:57
-
16:58
-
16:45
-
15:37
-
15:30
-
14:24
-
13:47
-
13:17
-
12:14
-
11:04
-
10:47
-
09:35
-
09:22
-
05:11
-
00:13
- 4 марта 2022
-
23:59
-
21:46
-
20:58
-
19:49
-
18:31