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Хабиб Нурмагомедов включён в Зал славы UFC

Хабиб Нурмагомедов включён в Зал славы UFC
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33-летний российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов включён в Зал славы промоушена. Об этом сообщается в «Инстаграме» UFC.

«Орёл приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба с тем, что он стал первым бойцом, пополнившим Зал славы UFC в 2022 году», — гласит комментарий пресс-службы UFC к публикации.

Это событие произошло на проходящем в эти минуты турнире UFC 272, на котором Умар Нурмагомедов в первом раунде победил Брайана Келлехера.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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