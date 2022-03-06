Гаджиев отреагировал на включение Хабиба в Зал славы UFC, обратив внимание на одну деталь

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о включении в Зал славы UFC 33-летнего российского бойца смешанных единоборств и экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Помимо прочего, Гаджиев подчеркнул, что решение включить Хабиба в Зал славы UFC в нынешнее время очень многое говорит о президенте промоушена Дане Уайте.
«Сегодня Хабиб Нурмагомедов занял своё законное место в зале славы UFC. И в этой связи, помимо самого Хабиба, хочу отметить ещё двоих людей, сделавших свой большой вклад в случившееся!
В первую очередь это отец чемпиона, Абдулманап Нурмагомедов! Если говорить о мировой истории ММА, то именно он тот россиянин, чьё имя должно упоминаться в первую очередь! Сделанный им вклад ещё долгие годы будет приносить свои плоды и результаты для атлетов и нас, болельщиков!
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А мой второй герой, сегодня в очередной раз продемонстрировавший свои высокие человеческие качества, это Дана Уайт. Все знают его как большого профессионала, но в непростое для российского спорта время принять решение о включении нашего чемпиона Хабиба в особую категорию атлетов — это поступок, говорящий о Дане как о принципиальном человеке, мужчине! Ещё раз поздравляю всех российских болельщиков!» — написал Гаджиев в своём «инстаграме».
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