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Колби Ковингтон оскорбил мать Хамзата Чимаева

Колби Ковингтон оскорбил мать Хамзата Чимаева
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У американского бойца UFC Колби Ковингтона после его победы над соотечественником Хорхе Масвидалем спросили, что он думает о потенциальном противостоянии с Хамзатом Чимаевым, в случае если швед чеченского происхождения одолеет Гилберта Бёрнса.

«Я не смотрю людей, которые провели 3-4 боя в UFC. Ему стоит позаботиться о своей маме. Её зовут Камшот. Это унизительно. Не злись на меня, бро, лучше обрати внимание на имя мамы, на свою Камшот», — сказал Ковингтон на пресс-конференции.

Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей. Их бой проходил на UFC 272 в ночь на 6 марта мск.

Чимаев последний бой провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

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