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Суд не отпустил Кейна Веласкеса под залог

Суд не отпустил Кейна Веласкеса под залог
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Бывшему чемпиону UFC в тяжёлом весе Кейну Веласкесу отказали в праве выхода под залог, сообщает MMAJunkie. По словам судьи Шелины Браун, действия Веласкеса были «безрассудными», а «риск слишком велик» в случае освобождения спортсмена из-под стражи. Следующее судебное заседание состоится 12 апреля.

Веласкес был арестован 28 февраля, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство. Кейну грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного заключения, если его признают виновным.

Напомним, Веласкес стрелял в мужчину, которого недавно обвинили в растлении его четырёхлетнего сына. Кейн промахнулся и пуля попала в отчима обвиняемого.

Примечательно, что обвиняемого в растлении сына Веласкеса суд отпустил под залог.

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