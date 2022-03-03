Экс-чемпион UFC взял правосудие в свои руки. Почему Веласкес обстрелял машину с людьми

За последние 12 часов несколько десятков действующих бойцов UFC выступили в соцсетях с поддержкой в адрес бывшего чемпиона ведущей лиги мира Кейна Веласкеса. В их числе оказались Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Исраэль Адесанья и многие другие. Что же случилось с 39-летним ветераном, что за него вступилось такое количество уважаемых в мире единоборств людей?

В конце февраля 2022 года Веласкес был арестован полицией Санта-Клара (Калифорния) по обвинению в покушении на убийство. Накануне состоялось судебное заседание, во время которого стали известны подробности происшествия.

Офис прокурора Санта-Клара выдвинул в адрес Кейна обвинения по 10 пунктам, сообщает ESPN: покушение на убийство, стрельба по автомобилю с людьми, три пункта — о нападении с применением огнестрельного оружия, три пункта — о нападении с применением смертоносного оружия, умышленная стрельба из огнестрельного оружия из транспортного средства, а также ношение заряженного огнестрельного оружия с намерением совершить преступление.

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Если суд присяжных признает вину Веласкеса даже в половине этих обвинений, экс-чемпион UFC окажется за решёткой более чем на 20 лет. Напомним и о том, что в штате Калифорния практикуется смертная казнь, которая в теории также может грозить Кейну. Ситуация, как мы видим, крайне тяжёлая. Так что же сподвигло бывшего чемпиона пойти на такие крайние меры?

Прокуратура утверждает, что Веласкес несколько раз выстрелил из пистолета 40-го калибра в пикап, в котором находился 43-летний Гарри Гуларт, обвиняемый в растлении его близкого родственника. По информации портала Meedleeasy, этим близким родственником является один из детей Кейна. У него их двое – 13-летняя дочь и 4-летний сын. Помимо Гуларта, в автомобиле Chevy Silverado находились его мать и отчим. Веласкес в итоге протаранил это авто своим пикапом марки Ford.

По итогам погони со стрельбой ранение получил не негодяй, которого пытался наказать разъярённый Веласкес, а его отчим. Врачи утверждают, что жизни 63-летнего пострадавшего ничего не угрожает. А вот в отношении его пасынка у полиции есть конкретные обвинения. Гуларта задержали 23 февраля по подозрению в незаконных действиях в отношении сына Кейна. После допроса жертвы он был арестован. Полиция заявляет, что Гуларт «неправомерно» прикасался к предполагаемой жертве «несколько раз».

По данным офиса шерифа, Гуларту-младшему предъявили несколько обвинений в непристойных действиях с несовершеннолетним, и он был заключен в тюрьму округа Санта-Клара с установленным залогом в размере $ 50 000. 25 февраля ему было предъявлено обвинение в Верховном суде округа Санта-Клара, но, по словам прокуроров, он был освобожден под подписку о невыезде, вопреки возражениям самого окружного прокурора. И вот после такого решения в дело вступил Кейн.

Дело, надо полагать, обещает быть крайне резонансным. Окружной прокурор после первого судебного заседания дал весьма сдержанные и осторожные комментарии.

«Печальная трагедия заключается в том, что мистер Веласкес решил взять правосудие в свои руки, подвергнув опасности общественность и всех, кто находился в пикапе. Помимо прочего, этот акт насилия причиняет ещё больше боли и страданий его семье».

Действующий чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер рассказал о том, что Веласкес в жизни – милейший парень.

«Когда я впервые услышал эту новость, то подумал, что в этой истории должно быть что-то ещё. Я давно знаю Кейна, и, несмотря на его устрашающую внешность, он один из самых милых, заботливых парней на планете и настоящий семьянин. Мог ли он вести себя по-другому? Конечно. Хотя большинство из нас не были в таком положении, и кто знает, как бы вы отреагировали», — признался Дарт Бейдер.

Главный тезис, с которым в защиту экс-чемпиона выступают его американские коллеги, следующий: «Я не хочу жить в стране, где нельзя застрелить того, кто изнасиловал вашего ребенка. #FreeCain».

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