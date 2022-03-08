Харрисон — про Роузи: раньше люди думали, что она сможет побить мужчин

Чемпионка PFL в лёгком весе Кайла Харрисон высказалась по поводу экс-чемпионки UFC в легчайшем весе Ронды Роузи.

«Я буду с вами на 100% откровенна — я смотрю на Ронду Роузи, смотрю на то, чего она добилась, смотрю на то, кем она стала, на ту звёздную силу, которая у неё была, и это тяжело. Я хочу изменить мир. Хочу быть лучшей. Эго во мне хочет, чтобы все знали моё имя, не сомневались и говорили: «Чёрт возьми, Кайла Харрисон лучшая из всех, кто когда-либо дрался». Так что это тяжело. Тяжело ещё не быть там. Это не даёт мне спать по ночам. Это преследует меня.

Было время, когда люди думали, что она может побить взрослых мужчин. Вот насколько она была доминирующей. Именно тогда все считали её величайшей из всех времён. Они говорили, что она дерётся с парнями. Я знаю, что многое из этого было искажено и многое из этого было сумасшедшей болтовнёй, но я хочу быть настолько же хороша, чтобы люди вели такие разговоры», — приводит слова Харрисон MMA Fighting.