Махачев — о Коноре: он никогда больше не станет чемпионом

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев считает, что знаменитый ирландский боец Конор Макгрегор больше никогда не станет чемпионом UFC.

«Я думаю, что разговоры о титульнике для Конора — это фейк. Это для фанатов, чтобы сделать что-то интересное. Ему будет трудно сделать вес, потому что он будет целыми днями пьян. Многие его разобьют. Он будет драться с Нейтом Диазом или с какими-нибудь стариками, чтобы заработать немного денег. Он никогда больше не станет чемпионом», — приводит слова Махачева ESPN.

Ранее Махачев разместил новый пост в своём «инстаграме», посвящённый поединку Тагира Уланбекова и Тима Эллиотта на турнире UFC 272, в котором назвал обидчика Уланбекова «грязным бойцом» и опубликовал видеодоказательства.