У Дианы Авсараговой поменялась соперница на Bellator 276

Россиянка Диана Авсарагова, выступающая в промоушене Bellator, получила новую соперницу. Как сообщает MMA Mania со ссылкой на свои источники, американка Эшли Дин, которая изначально должна была драться с Дианой на Bellator 276, снялась с турнира. Заменит Дин её соотечественница Кира Батара.



О причинах, по которым Дин приняла решение сняться с соревнований, пока ничего не сообщается.



В Bellator уроженка Северной Осетии Авсарагова дебютировала в апреле 2021 года, одержав за 29 секунд победу нокаутом над Тарой Графф. В 2014 и 2015 годах Авсарагова становилась бронзовым призёром первенства России по вольной борьбе среди девушек в категории до 60 кг.

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Bellator 276 состоится 12 марта 2022 года в Сент-Луисе (США).